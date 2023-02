Conseils et photos de maquillage de mariée

MAJ 05.02.08

Ces derniers jours, après avoir testé la wii chez des gens, j’ai eu très fort envie de jouer à un jeu vidéo.

ET OUI ça m’a pris comme ça, soudainement.

Et du coup j’ai eu très envie d’acheter la wii, aussi.

(En plus on peut faire du sport avec, c’est vrai ! Je l’ai vu avec mes yeux. On a l’air un peu con à boxer dans le vide mais on peut)

Je cherchais un jeu qui me plairait autant que le seul et unique jeu que j’ai réussi à finir (j'ai mis 2 ans quand même hein… bon) j’ai nommé Little big adventure 2, (LBA2 pour les intimes) un jeu ou le héros, twinsen, devait (comme c’est original) sauver sa planète, chevauchant son dinofly. (un dinosaure volant, je tiens quand même à préciser) Ce fut très dur, j’en ai bavé, je l’ai maudit maintes fois, abandonné de longs mois pour finalement, oh joie, en venir à bout quand même.

OUI Celui là, on peut dire que je l’ai eu à l’usure !

Tout cela se passait vers la fin des années 90, autant vous dire, ça date !

Ensuite au fil des ans, mais rarement il faut bien le dire, j’ai acheté plusieurs jeux pour retenter l’aventure.

Je les ai tous abandonné au bout d’un moment, toujours bloquée quelque part, en général au début (on ne rit pas) super énervée et prête à jeter la playstation de mon zhom par la fenêtre. (Heureusement qu’il était là pour me retenir et aussi pour amortir mes jeux, c’est lui qui les a tous fini !!! (il y a eu 3 " Jak et dexter" , 2 "ratchet et clank" 1 "lara croft" et 2 ou 3 autres dont le nom m’échappe.) En plus, j’ai du subir ses sarcasmes (incessants) car LUI, il te bâche un Tom raider en 3 jours montre en main (alors que moi il me faudrait 3 ans et encore si j’avais la patience ! BREF la vie est trop injuste.)

LUI, On dirait qu’il est né avec une manette de playstation à la main. OUI ça m’étonnerait pas !!!

Donc là, ça faisait au moins 2 ans que j’avais pas eu une nouvelle lubie jeu euh pardon que j'avais pas tenté un nouveau jeu et voici que je fouille avec frénésie sur le web, regardant les jeux associés à la wii, toujours en quête d’un clone de mon jeu fétiche LBA2 et… j’en repère un qui m’attire irrémédiablement.

Aaaaaah! Un héro qui doit sauver sa planète !!! ! Un monde féerique, inspiré, entre autre, de princesse mononoké (j’adore) et du seigneur des anneaux (un peu moins mais bon, ça pourrait être pire)

J’ai nommé : The legend of Zelda : twilight princess.

Après avoir étudié plusieurs sites parlant de ce jeu j’en suis sûre :

Ce jeu est fait pour moi.

Je me précipite donc dans le salon et demande à mon Zhom avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir, si par le plus grand des hasards, il ne voudrait pas qu’on achète la wii à deux, parce que j'ai vu un jeu qui a l’air trop génial et que je suis complètement à fond, ultra motivée et tout et tout.

Précisons à ce moment du récit, qu’il vient d’acheter, il y a 4 mois la nouvelle playstation 3 dernier modèle qui brille de partout et qui coûte un rein.

Du coup il rigole bêtement (ou dirais je plutôt, se fout de ma gueule) et me rétorque : si tu veux une wii, tu te l’achètes toi-même. Moi, j’ai ma play et je te merde. (En vrai il a pas dit ça comme ça mais c’était tout comme)

Bon.

Un ange passe.

Puis repasse.

Je ne peux pas mettre 300 euros dans une wii + mon jeu, connaissant ma patience avec les jeux ce serait complétement déraisonnable. Malgré mes quelques lubies, j’ai encore toute ma tête.

Abandonner Zelda a son triste sort ?? Ne pas sauver le monde d'hyrule? Oh cruel destin que le mien!!!

C’était sans compter ma ténacité et mes ruses de guerrière ah ah ah !

En effet ce même jeu Zelda existe aussi sur la console Gamecube et je peux trouver cette console, d'occasion pour... 20 Euros!

Et voilà!! A moi Zelda et son monde merveilleux. Je dois dire que je l'ai commencé depuis 3 jours et que je m'éclate comme une folle...

Pourvu que ça dure!!!