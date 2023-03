La hauteur des chaussures de la mariée

Mariages et accessoires

Tendances robes de mariées Haute Couture





Crealine et cie mariage mariages Montpellier

conseils wedding planner

actualités du mariage

1000 mariages blog mariage

deco, voyages de noce

cérémonie du mariage

Magazine du mariage conseils mariage

actualité naissance

idées mariage, faire-part

Chanel, Dior, Saab… tous les créateurs Haute Couture nous dévoilent leur robes de mariée tendances.Dior nous offre des silhouettes au charme rétro du début du XXème siècle, avec plusieurs toilettes qui se prêtent au mariage. Les bustiers ondulent et finissent en cascade sur la hanche, les jupons sont tout en volumes.Armani propose également plusieurs modèles aux reflets irisés, dont les courbes sont telles des vagues aux coupé parfait.Elie Saab nous propose une version vaporeuse de la robe de mariée, une naïade rebrodée de perles scintillantes.Jean Paul Gaultier a pris un aller simple pour le Mexique, avec des jeux de tressages, des feuilles de palmier graphique pour le jupon, et un haut faisant référence aux robes de cour de l’époque des conquistadors.Franck Sorbier redonne vie aux héroïnes de tragédie et choisit Juliette de « Roméo et Juliette » pour la mariée. Une longue robe taille empire aux manches voilées pour un rendu drapé très intéressant.Alexis Mabille donne une silhouette très graphique à sa mariée, dont la robe semble n’être qu’un voile transparent jusqu’au épaules puis une soie fluide, le tout surmonté d’un noeud noir.Stéphane Rolland nous montre toute l’étendue de sa technique dans le travail très poussé de sa robe de mariée : bouillonnés, plissés plats, jeux de manche… la robe foisonne de détails stylisés.On aura tout vu à la ligne artistique décalée, a travaillé une robe de mariée sur le thème du jeu et semble une juxtaposition de cartes à jouer telle un château de carte dressé pour former une robe de mariée.Enfin Chanel a fait la part belle au marié dont la mariée semble être le faire valoir. Il faut dire que le maître Karl a trouvé une nouvelle source d’inspiration en la personne de son mannequin égérie Baptiste Giabiconi. Le marié est donc starisé dans une tenue tout argent à la coupe moderne et la mariée porte une robe aux lignes floues sur le devant, travaillées sur les manches et le haut de la poitrine avec un relief découpé tel du papier, et une cascade de tulle surprenant pour l’arrière.